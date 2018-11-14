"Россия" и "Аэромар" подготовили новое меню бортового питания

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Авиакомпания "Россия", входящая в Группу "Аэрофлот", совместно с компанией "Аэромар" разработала обновленное меню бортового питания на рейсах авиакомпании, вылетающих из аэропорта Шереметьево, говорится в сообщении авиаперевозчика.

Разработка нового меню велась командой поваров одного из ведущих производителей бортового питания России, компании "Аэромар".

"В закусках, основных блюдах и десертах используются исключительно высококачественные натуральные продукты, которые раскрывают удивительные вкусовые вариации нового меню. "Аэромар" является частью Группы "Аэрофлот" и обслуживает питанием большинство ее рейсов", — отмечается в сообщении.

В меню класса "Бизнес" появились совершенно новые для "России" блюда. Пассажирам класса "Эконом" дальнемагистральных рейсов будет предложено также более разнообразное меню. Кроме того, в соответствии с индивидуальными предпочтениями, пассажирам будет предложено 15 вариантов специального бортового питания.

Авиакомпания "Россия" входит в состав Группы "Аэрофлот" и является на сегодняшний день одним из крупнейших авиаперевозчиков России. В 2017 году "Россия" перевезла 11,15 миллиона пассажиров, показав лучший рост пассажиропотока среди пяти ведущих авиакомпаний страны и закрепив за собой место в тройке лидеров по данному показателю в гражданской авиации РФ. Флот компании состоит из современных воздушных судов: Boeing 747, Boeing 777, Boeing 737NG, Airbus A320 и Airbus А319. Начиная с 2016 года, в компании реализуется программа по обновлению флота и салонов воздушных судов.