"Турецкий поток" обеспечит энергобезопасность Европы, заявили в Анкаре

АНКАРА, 14 ноя — РИА Новости, Алёна Палажченко. Газопровод "Турецкий поток", в церемонии окончания строительства морского участка которого примут участие президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган, укрепит энергетическую безопасность Европы, говорится в заявлении администрации турецкого лидера.
"По случаю окончания строительства морского участка газопровода "Турецкий поток" 19 ноября в Стамбуле пройдет торжественная церемония с участием президентов Турции и России Тайипа Эрдогана и Владимира Путина. Ожидается, что газ по первой нитке будет поступать в нашу страну, по второй — в европейские страны, что внесет вклад в обеспечение энергетической безопасности Европы, прежде всего, на Балканах", — говорится в полученном РИА Новости документе.
Проект "Турецкий поток" предполагает строительство газопровода, состоящего из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая нитка предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.