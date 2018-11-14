ПодкастыРадиоSputnik
Подкасты
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Экономика

ФАС видит предпосылки для сохранения устойчивости на рынке топлива

01005
© РИА Новости / Алексей СазоновПерейти в фотобанкБензоколонка автозаправочной станции. Архивное фотоБензоколонка автозаправочной станции. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Сазонов
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ видит предпосылки для сохранения ситуации на внутреннем рынке топлива устойчивой, без "необоснованного" роста цен, на фоне снижения биржевых котировок на эту продукцию в России и цен на внешних рынках, приводятся в сообщении на сайте службы слова заместителя ее главы Анатолия Голомолзина.

Электронное табло с ценами на дизельное топливо и бензин на одной из автозаправок в Санкт-Петербурге. 31 октября 2018
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Урок альтруизма. Правительство заставило нефтяников умерить аппетиты
"Совокупность экономических причин и условий создает предпосылки для того, чтобы ситуация на внутреннем рынке сохраняла свою устойчивость и не было необоснованного роста цен на топливо", — сказал Голомолзин, выступая на биржевом комитете ФАС.

"Последние несколько дней в период с 8 по 14 ноября произошли улучшения ситуации на рынке нефтепродуктов, в частности, на бирже наблюдается устойчивая продажа топлива, позитивный тон этому задают заводы "Роснефти" и "Газпрома", в базовом режиме осуществляется торговля "Газпром нефтью" и "Лукойлом". Ежесуточно торгуется от 25 до 33 тысяч тонн бензина и от 25 до 30 тысяч тонн дизельного топлива", — подчеркивается в сообщении.

Также, по словам Голомолзина, начиная с 9 ноября началось не только снижение биржевых цен (по итогам торгов 14 ноября оно составило 0,35% на Аи-92, 1,65% на Аи-95, более 1% на межсезонное дизельное топливо, 1,3% на зимнее дизельное топливо), но и снижение цен на внешнем рынке, что повлияло на снижение уровня нетбэка (экспортных доходов без транспортных расходов).

Добыча нефти. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Медведев объяснил, почему России невыгодны максимальные цены на нефть
"Поставки топлива на внутренний рынок стали премиальными и по всем остальным товарным позициям, включая бензины и дизельное топливо. Как следствие, были обеспечены экономические предпосылки и стимулы для привлекательности поставок топлива на внутренний рынок по сравнению с экспортом и насыщение внутреннего рынка топливом в достаточных объемах", — отметил он.

Говоря о ситуации с зимним дизельным топливом, Голомолзин подчеркнул, что переход на него сопровождался соответствующим ростом цен на АЗС, но теперь баланс мелкооптовых и розничных продаж возвращается. Стала сбалансированной и ситуация с бензином марок Аи-92 и Аи-95 в крупном и мелком опте и рознице.

НЕ БРАТЬ! Рейтинг стран Европы по ценам на бензин
© РИА Новости, Инфографика
Рейтинг стран Европы по ценам на бензин – 2018
Комментировать
Экономика
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена