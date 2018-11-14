Воронежская область готова предложить площадку своей ОЭЗ для "Ростеха"

ВОРОНЕЖ, 14 ноя — РИА Новости. Власти Воронежской области готовы предложить госкорпорации "Ростех" площадку на территории создаваемой особой экономической зоны (ОЭЗ), сообщает в среду облправительство.
В среду, 14 ноября, губернатор Александр Гусев обсудил с индустриальным директором радиоэлектронного комплекса ГК "Ростех" Сергеем Сахненко перспективы взаимодействия госкорпорации с Воронежской областью. Губернатор отметил заинтересованность региона в укреплении отношений с "Ростехом".
"Мы надеемся, что наше сотрудничество будет продолжаться. Сейчас у нас открываются новые возможности с созданием особой экономической зоны. Мы готовы вам предложить площадки для строительства новых предприятий", — сказал Александр Гусев.
Сахненко представил проекты, которые могут быть реализованы в Воронежской области. В частности, речь идет о комплексных проектах "Безопасный регион" и "Умный город".
По его данным, "Безопасный регион" призван улучшить координацию работы госорганов и служб, ответственных за обеспечение общественной безопасности и правопорядка.
"Экосистемный проект "Умный город" – это комплекс цифровых решений, которые позволяют сократить число ДТП, снизить энергозатраты и повысить пропускную способность дорог. В рамках реализации проекта предприятия холдинга разрабатывают и производят уличные сетевые камеры наблюдения с ИК-подсветкой, энергосберегающие светофоры и интеллектуальные коммутаторы их сигналов, светодиодные дорожные знаки, знаки переменной информации и другую продукцию", — сообщает облправительство.
По словам Сахненко, "Ростех" имеет большой практический опыт внедрения цифровых технологий в городскую среду. Как отмечают областные власти, губернатор "выразил заинтересованность" в реализации на территории региона проектов и поручил руководителям профильных учреждений "детально проработать эти вопросы".
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