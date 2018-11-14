В Ивановской области разработана новая система поддержки МСП

ИВАНОВО, 14 ноя — РИА Новости. Новая система поддержки субъектов малого и среднего бизнеса разработана в Ивановской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.

"Новая система разработана по инициативе губернатора области Станислава Воскресенского совместно с предпринимательским сообществом. Основные ее направления — оперативная помощь в получении финансовых средств из федеральных институтов развития, помощь в решении и снятии административных барьеров, прежде всего, при подключении к инженерным сетям", — рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что одним из главных предложений, поступивших от бизнес-сообщества, стала реализация принципа "одного окна". Эта задача будет решена через МФЦ для бизнеса. Также предпринимательское сообщество выдвинуло предложение об объединении всех институтов поддержки бизнеса, которых сейчас в области насчитывается семь. Для этого под брендом "Мой бизнес" создается единая структура, которая даст возможность бизнесменам получить весь комплекс услуг в едином центре. Будет внедрена специальная система, которая позволить отслеживать решение вопроса, начиная с момента обращения до получения итоговой услуги.

Новая система поддержки МСП включает три трека — типовые наборы мер поддержки. Первый трек адресован тем, кто только собирается начать собственное дело, второй — для предпринимателей, планирующих развивать бизнес. Третий трек адресован представителям малого и среднего бизнеса, которые планируют выход на экспортные рынки.

Губернатор Ивановской области объявил на презентации системы в среду, что с 2019 года впервые заработает региональный Фонд развития промышленности, который как раз настроен на поддержку среднего бизнеса. Существенную часть бюджета регионального ФРП — 70% — составят федеральные средства. "Мы по мере успеха намерены его наращивать", — приводит пресс-служба слова Воскресенского.

В ведомстве добавили, что благодаря работе с Минэкономразвития России удалось увеличить поддержку бизнеса в регионе за счет средств федерального бюджета. В следующем году она возрастет почти в пять раз и составит 166 миллионов рублей. Воспользоваться услугами в центре "Мой бизнес" предприниматели смогут с января 2019 года, а с марта новая система поддержки субъектов малого и среднего бизнеса, в том числе региональный Фонд развития промышленности, заработает в полном объеме.

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