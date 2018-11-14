Недельная инфляция в России составила 0,2%

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Недельная инфляция в РФ с 7 по 12 ноября ускорилась до 0,2%, с начала года потребительские цены выросли на 3,2%, сообщает Росстат.

Недельная инфляция оставалась на уровне 0,1% семь недель подряд, с 18 сентября по 6 ноября, до этого была на нулевом уровне в период с 28 августа по 17 сентября.

За прошедший период цены на пшено выросли на 1,7%, мясо кур – на 0,7%, муку – на 0,4%, сосиски, сардельки, пастеризованное молоко, маргарин и гречневую крупу – на 0,3%.

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 1,7%, при этом огурцы стали дороже на 7,6%, помидоры – на 6,5%, лук – на 2,4%. В то же время цены на яблоки и морковь снизились на 0,2% и 0,1% соответственно.

Цены на автомобильный бензин не изменились, на дизельное топливо — выросли на 0,1%.