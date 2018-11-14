В России дизельное топливо за неделю подорожало на 0,1%

МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Розничные цены на бензин в России за неделю с 7 по 12 ноября не изменились, на дизтопливо — выросли на 0,1%, говорится в сообщении Росстата.

При этом с начала года по 12 ноября стоимость бензина выросла на 9,3%, а с конца октября – не изменилась.

Цены на нефтепродукты в РФ резко росли весной и в начале лета. В апреле производители подняли цены на бензин на 13% по сравнению с мартом, в рознице с середины апреля бензин в среднем по стране стал дороже 40 рублей за литр, а в начале июня — уже дороже 43 рублей. Кабмин в этой ситуации принял решение о временном снижении акцизов на бензин и дизтопливо и договорился с нефтекомпаниями о том, что они на время выработки решений о поддержке отрасли зафиксируют цены на уровне 30 мая.

В результате принятых мер в июле средние розничные цены на бензин в России впервые в 2018 году снизились в месячном выражении — на 0,2%, однако уже в сентябре вновь перешли к росту. Согласно данным Росстата, всего в течение трех первых кварталов года розничные цены на бензин выросли в стране в среднем на 9,3%. Затем, 31 октября, Минэнерго РФ, ФАС, нефтекомпании и независимые НПЗ на встрече с вице-премьером РФ Дмитрием Козаком согласовали так называемые меры стабилизации цен на топливном рынке.

Стороны договорились об уровне поставок нефтепродуктов в крупный и мелкий опт в фиксированных объемах и ценах. При этом объявлялось, что цены до конца года сохранятся на уровне конца мая — начала июня, а затем будут плавно индексироваться из расчета годовой инфляции 4-4,6%. Ежемесячное производство и реализация нефтепродуктов должны быть на 3% выше соответствующего месяца 2017 года. Соглашение действует до 31 марта.