Прогнозы цен на нефть на конец года давать глупо, заявил Сечин

СИНГАПУР, 14 ноя — РИА Новости. Падение цен на нефть во многом связано с неопределенностью вокруг Ирана, сейчас они уже корректируется, но делать прогнозы на конец года глупо, считает глава "Роснефти" Игорь Сечин.

Цены на нефть во вторник обвалились с 70 до 65 долларов за баррель на фоне опасений по избытку предложения и слабому спросу, Brent пробивал вниз отметку в 65 долларов впервые с 16 марта, а WTI — 55 долларов впервые с 16 ноября прошлого года.

"Она (нефть — ред.) уже растет. Если вы заглянете — она уже корректируется. Я думаю, что во многом это неопределённость связанная с Ираном была, которая влияла на падение уровня цены. Сейчас это все корректируется", — сказал Сечин журналистам.

Январский фьючерс на нефть марки Brent на 15.45 мск дорожает на 1,04% — до 66,15 доллара за баррель, WTI — на 0,59%, до 56,02 доллара.

При этом Глава "Роснефти" не стал делать прогнозы относительно того, какой может быть цена в конце года.

"Глупо сейчас говорить. Мы не знаем, какие действия будут предприниматься американской администрацией, что будет происходить с основными игроками, какие будут решения по Саудовской Аравии по добыче, поэтому посмотрим. Но мы готовы работать в любых параметрах", — добавил Сечин.