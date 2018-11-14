В ЯНАО муниципалитеты получили субсидии на организацию цифрового вещания

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 ноя — РИА Новости. Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) направил субсидии муниципалитетам на 20,5 миллиона рублей для организации цифрового вещания, сообщает правительство округа.

"Уже заключены соответствующие соглашения и собраны показатели потребностей на местах, по которым были оперативно сформированы заявки на предоставление субсидий. Все они рассмотрены и удовлетворены, 6 ноября последняя субсидия дошла до Красноселькупского района. Общая сумма заявок составила в объеме финансирования почти 20,5 миллиона рублей", — говорится в сообщении.

Власти отмечают, что цифровое телевидение сегодня доступно практически всем жителям арктического Ямала. Но на огромной территории региона есть населенные пункты, где такое вещание не осуществляется. Для того, чтобы обеспечить все современные возможности приема цифрового телевидения для всех ямальцев, в том числе и для тех, кто нуждается в поддержке округа, правительством региона предусмотрено предоставление субсидий каждому из 13 городских округов и муниципальных районов. Соответствующее постановление принято в августе нынешнего года.

Цель субсидирования – обеспечение компенсации расходов малоимущих семей и малоимущих одиноко проживающих граждан на приобретение ТВ-приставок или комплектов спутникового ТВ для тех населенных пунктов, где не осуществляется цифровое наземное вещание. К таким поселениям относятся несколько отдаленных поселков и сел в Приуральском, Ямальском, Тазовском, Надымском, Шурышкарском, Пуровском и Красноселькупском районах, уточняют власти.

Россия с января 2019 года полностью перейдет от аналогового к цифровому телевещанию, сеть будет включать в себя два мультиплекса — пакета телеканалов — по 10 каналов, а также три радиоканала и будет доступна более 98% населения. Аналоговое ТВ планируется отключить после новогодних каникул, в середине января.

С запуском сети цифрового вещания граждане РФ должны бесплатно получить набор телеканалов высокого качества, сопоставимый с тем, что раньше предлагалось только в платных пакетах. В первый мультиплекс входят "Первый канал", "Россия 1", "Матч ТВ", НТВ, "Петербург — 5 канал", "Культура", "Россия 24", "Карусель", ОТР, "ТВ Центр". Во второй — "Рен ТВ", "Спас", СТС, "Домашний", "Пятница", "Звезда", "ТВ3", "Мир", ТНТ, "Муз-ТВ".