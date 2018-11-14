Эксперт рассказал о влиянии доклада ОПЕК на рынок нефти

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Падение цен на нефть во вторник произошло из-за отказа спекулянтов и хедж-фондов от длинных позиций по нефтяным фьючерсам, что было спровоцировано данными ноябрьского доклада ОПЕК, считает глава отдела стратегий Saxo Bank на товарно-сырьевом рынке Оле Хансен.

"Резкое снижение цены на нефть вчера выглядело как капитуляция со стороны спекулянтов и фондов, что было спровоцировано докладом ОПЕК", — сказал Хансен РИА Новости. Во вторник нефтяные цены обрушились на 7-8% на фоне опасений избыточного предложения и слабого спроса после публикации доклада ОПЕК.

В нем ОПЕК допустила переизбыток предложения на рынке нефти в 2019 году в связи с ростом добычи нефти в странах вне картеля. Прогноз по росту добычи на 2018 год был увеличен до 2,31 миллиона баррелей в сутки, на 2019 год — до 2,23 миллиона баррелей в сутки. При этом ОПЕК незначительно понизила прогноз по росту спроса на нефть в мире в 2018 и 2019 годах.

Хансен отметил, что давление на держателей нефтяных фьючерсов также оказывают как ухудшение фундаментальных показателей на рынке нефти, так и отсутствие договоренности ОПЕК+ о сокращении добычи по итогам встречи в Абу-Даби. "Хедж-фонды в ответ капитулировали и поспешили выйти из длинных позиций, увеличивая объем коротких позиций", — сказал эксперт.

По его мнению, крупные банки и трейдинговые компании скоро значительно понизят свои прогнозы по цене на нефть. "Это потенциально может усилить давление в ближайшее время", — полагает Хансен.

В воскресенье в Абу-Даби прошло заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+. Участники отметили угрозу возможного переизбытка предложения нефти в 2019 году, однако пока не стали рекомендовать сокращение добычи, а решили продолжить мониторинг рынка и выработать общий консенсус по действиям на следующий год в декабре.