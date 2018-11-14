Выставка "Югагро" в Краснодаре соберет более 650 компаний из 35 стран

КРАСНОДАР, 14 ноя — РИА Новости. Сельскохозяйственная выставка "Югагро" пройдет в Краснодаре с 20 по 23 ноября и соберет более 650 компаний из 35 стран, в частности, Краснодарский край представит разработки 18 производителей сельхозтехники, которые будут объединены в единый кластер "Сделано на Кубани", сообщает министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона.

В ведомстве отметили, что свыше 100 компаний будут участвовать в выставке впервые. Бизнес из Китая, Германии и Турции объединят в составе национальных павильонов. Российские предприятия составят порядка 70% от общего числа участников.

"Выставка "Югагро" в Краснодаре соберет более 650 компаний из 35 стран. На мероприятии будут представлены разработки 18 кубанских производителей сельхозтехники. Они будут объединены в единый кластер "Сделано на Кубани", — говорится в сообщении.

В этом году выставку будут составлять четыре тематических раздела: "Сельскохозяйственная техника. Запчасти", "Оборудование для хранения и переработки сельхозпродукции", "Агрохимическая продукция и семена", а также "Оборудование для полива и теплиц".

"В рамках проведения выставки организована насыщенная деловая программа – круглые столы, семинары, конференции. В общей сложности пройдет 30 деловых мероприятий, на которых выступят более 80 спикеров. Главными темами деловой программы станут инновационные технологии в АПК и повышение рентабельности производства сельхозпродукции", – отметили в ведомстве.

В выставочном комплексе "Экспоград Юг" с 20 по 23 ноября пройдет 25-я международная выставка сельскохозяйственной техники, оборудования и материалов для производства и переработки продукции растениеводства "Югагро". Она проводится при поддержке минсельхоза РФ, администрации Краснодарского края, министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона, администрации кубанской столицы.

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