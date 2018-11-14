ФосАгро примет участие в сооружении первого православного храма в Сингапуре

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Компания "ФосАгро" и семья православных меценатов Гурьевых совместно с Россотрудничеством примет участие в сооружении православного храма в Сингапуре, который станет частью Российского культурного центра в этой стране, сообщает Группа "ФосАгро".

Закладка первого камня в основание российского культурного центра состоялась в Сингапуре во вторник, в церемонии принял участие президент России Владимир Путин. Как сообщил на церемонии журналистам замглавы Россотрудничества Михаил Брюханов, планируется построить помещение площадью 4,6 тысячи квадратных метров, пятая часть будет отведена под духовные цели. Расходы на проект Россия понесёт сама, но, вероятнее всего, он будет реализован по принципу государственно-частного партнёрства.

"Мы оказываем посильную поддержку Русской православной церкви в строительстве и восстановлении храмов в России за рубежом. Это большая честь для нашей семьи и всей компании "ФосАгро", — приводит компания слова генерального директора ПАО "ФосАгро" Андрея Гурьева после завершения чина освящения закладного камня, которую провел архиепископ Солнечногорский Сергий.

В пресс-службе напомнили, что Группа "ФосАгро" открыла свою первую зарубежную трейдинговую компанию "ФосАгро-Азия" 5 лет назад именно в Сингапуре. За 5 лет ежегодный объём поставок продукции компании в страны Юго-Восточной Азии вырос более чем в 1,6 раза — до 600 тысяч тонн.

Все эти годы компания оказывала помощь действующему в Сингапуре приходу Успения Божией Матери.

В России компания "ФосАгро" содействует восстановлению и строительству православных храмов, строит фабричные храмы, возрождает воскресные школы, укрепляет духовное воспитание. В частности, при поддержке сотрудников компании был построен храмовый комплекс с кафедральным собором в честь преподобных Афанасия и Феодосия Череповецких в Череповце, храм Спаса Нерукотворенного Образа Господа Иисуса Христа в Кировске Мурманской области, отреставрирован Свято-Троицкий храм в Балаково. На территории штаб-квартиры "ФосАгро" в Москве строится памятная часовня в честь исторического события — принесения в 2017 году части мощей Святителя Николая Чудотворца из итальянского города Бари в Россию, добавили в пресс-службе.