ФосАгро примет участие в сооружении первого православного храма в Сингапуре

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Компания "ФосАгро" и семья православных меценатов Гурьевых совместно с Россотрудничеством примет участие в сооружении православного храма в Сингапуре, который станет частью Российского культурного центра в этой стране, сообщает Группа "ФосАгро".
"Мы оказываем посильную поддержку Русской православной церкви в строительстве и восстановлении храмов в России за рубежом. Это большая честь для нашей семьи и всей компании "ФосАгро", — приводит компания слова генерального директора ПАО "ФосАгро" Андрея Гурьева после завершения чина освящения закладного камня, которую провел архиепископ Солнечногорский Сергий.
В пресс-службе напомнили, что Группа "ФосАгро" открыла свою первую зарубежную трейдинговую компанию "ФосАгро-Азия" 5 лет назад именно в Сингапуре. За 5 лет ежегодный объём поставок продукции компании в страны Юго-Восточной Азии вырос более чем в 1,6 раза — до 600 тысяч тонн.
Все эти годы компания оказывала помощь действующему в Сингапуре приходу Успения Божией Матери.
В России компания "ФосАгро" содействует восстановлению и строительству православных храмов, строит фабричные храмы, возрождает воскресные школы, укрепляет духовное воспитание. В частности, при поддержке сотрудников компании был построен храмовый комплекс с кафедральным собором в честь преподобных Афанасия и Феодосия Череповецких в Череповце, храм Спаса Нерукотворенного Образа Господа Иисуса Христа в Кировске Мурманской области, отреставрирован Свято-Троицкий храм в Балаково. На территории штаб-квартиры "ФосАгро" в Москве строится памятная часовня в честь исторического события — принесения в 2017 году части мощей Святителя Николая Чудотворца из итальянского города Бари в Россию, добавили в пресс-службе.