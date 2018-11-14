Минфин выделил Хакасии 1,2 миллиарда рублей на текущие расходы

КРАСНОЯРСК 14 ноя — РИА Новости. После переговоров с властями республики Хакасия Минфин выделил региону 1,2 миллиарда рублей на покрытие текущих расходов, сообщил врио главы республики Михаил Развожаев в видео, распространенном пресс-службой правительства.

"Бюджетного дефолта в Республике Хакасия не будет. Чувствую ответственность за казначейский кредит, который пришлось привлечь на основные задачи, на разблокировку счетов. С понедельника я начал работу с Минфином России. Вчера поздно ночью переговоры завершились, и сегодня подписан протокол — Минфин России окажет безвозмездную помощь республике в размере 1,2 миллиарда рублей", — сказал Развожаев.

Он также добавил, что в ноябре собственные доходы республики предположительно составят 2,1 миллиарда рублей, а расходы 1,2 миллиарда. Казначейский кредит составил два миллиарда. Таким образом, бюджетный дефицит достигает отметки 1,2 миллиарда рублей. Именно этот дефицит будет погашен за счет поддержки Минфина.

"Ноябрь республика может существовать спокойно — выплачивать заработную плату, все пособия социальные, держать ситуацию с блокировкой счетов. В декабре никаких кредитных обязательств не будет. В декабре собственные доходы на уровне двух миллиардов рублей. Бюджетный год Хакасия закончит без потрясений", — подытожил Развожаев.

Кроме того, он отметил основные структурные изменения бюджетной политики, которые необходимо провести. По его словам, необходимо избавиться от излишних расходов на нужды аппарата правительства.