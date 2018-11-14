Глава ОПЕК прокомментировал обвал цен на нефть

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Фундаментальные показатели нефтяного рынка остаются адекватными и не оправдывают обвала цен во вторник, заявил агентству Блумберг президент ОПЕК, министр энергетики Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Сухейль аль-Мазруи.
При этом он добавил, что ОПЕК+ не ориентируется на нефтяные цены, а оценивает в первую очередь уровень запасов сырья и пытается поддерживать его в соответствии со средним пятилетним значением.
Аль-Мазруи также отметил, что ОПЕК и ее союзники готовы сократить или скорректировать уровень добычи при необходимости, чтобы сбалансировать рынок. "Ранее мы уже сокращали добычу, чтобы достичь баланса на рынке, и если нужно поддерживать рынок сбалансированным, мы сократим снова", — заявил он.
На утренних торгах в среду нефть продолжала дешеветь, однако затем цены перешли к росту. По состоянию на 13.51 мск Brent уже дорожала на 0,98% — до 66,1 доллара за баррель, WTI — на 0,45%, до 55,92 доллара.
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