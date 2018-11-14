Глава ОПЕК прокомментировал обвал цен на нефть

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Фундаментальные показатели нефтяного рынка остаются адекватными и не оправдывают обвала цен во вторник, заявил агентству Блумберг президент ОПЕК, министр энергетики Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Сухейль аль-Мазруи.

"Фундаментальные показатели нефтяного рынка "по-прежнему адекватны" и не оправдывают падения нефтяных цен во вторник", — пишет агентство, ссылаясь на слова аль-Мазруи.

При этом он добавил, что ОПЕК+ не ориентируется на нефтяные цены, а оценивает в первую очередь уровень запасов сырья и пытается поддерживать его в соответствии со средним пятилетним значением.

Аль-Мазруи также отметил, что ОПЕК и ее союзники готовы сократить или скорректировать уровень добычи при необходимости, чтобы сбалансировать рынок. "Ранее мы уже сокращали добычу, чтобы достичь баланса на рынке, и если нужно поддерживать рынок сбалансированным, мы сократим снова", — заявил он.

Во вторник нефтяные цены обрушились на 7-8% на фоне опасений избыточного предложения и слабого спроса после публикации ноябрьского доклада ОПЕК. В нем организация допустила переизбыток предложения на рынке нефти в 2019 году в связи с пересмотром прогноза по росту добычи этого сырья в странах вне картеля в сторону увеличения. ОПЕК также понизила прогноз роста спроса на нефть в 2018-2019 годах.

На утренних торгах в среду нефть продолжала дешеветь, однако затем цены перешли к росту. По состоянию на 13.51 мск Brent уже дорожала на 0,98% — до 66,1 доллара за баррель, WTI — на 0,45%, до 55,92 доллара.

Подробнее о ценах на нефть читайте здесь >>