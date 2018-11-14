Трое россиян вошли в рейтинг молодых предпринимателей Forbes

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Трое россиян вошли в ежегодный рейтинг ведущих предпринимателей в возрасте до 30 лет по версии Forbes, сообщает издание.

Рейтинг делится на несколько групп по сферам деятельности, а в США и Канаде в него также входят деятели науки и искусства.

В разделе венчурных инвесторов в рейтинг вошла россиянка Мария Дрокова, основатель фонда Day One Venture и бывший спикер молодежного политического движения "Наши".

Forbes отмечает, что до запуска Day One Venture Дрокова работала в венчурном фонде Runa Capital, затем заняла пост вице-президента по глобальным коммуникациям в компании Acronis. Как подчеркивает издание, фонд Дроковой не только инвестирует в стартапы, но и оказывает им помощь в сфере коммуникаций.

В группе создателей пользовательских сервисов в рейтинг вошли сооснователи сервиса трансграничной доставки Grabr, супруги Артем Федяев и Дарья Ребенок. По данным издания, Grabr получил 14 миллионов долларов инвестиций, в настоящее время у него 900 тысяч пользователей.

Год назад в мировой рейтинг молодых предпринимателей Forbes также вошли россияне — сооснователь проекта Ethereum Виталик Бутерин и создатель сервиса автоматического заполнения визовых заявлений Артем Голдман.