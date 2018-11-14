МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2019-2021 годы. Третье чтение запланировано на 21 ноября.

"За" проголосовало 357 депутатов, "против" — 62, воздержавшихся не было.

Доходы бюджета РФ в 2019 году планируются на уровне 19,969 триллиона рублей, расходы — 18,037 триллиона рублей, соответственно профицит составит 1,932 триллиона рублей. В следующие два года предусматривается постепенный рост доходов и расходов до 20,978 триллиона и 20,026 триллиона рублей в 2021 году, соответственно. Таким образом, профицит бюджета сократиться с 1,8% ВВП в 2019 году до 0,8% в 2021 году.