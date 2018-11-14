В Кремле следят за ситуацией на нефтяном рынке

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Кремль внимательно следит за ситуацией на нефтяном рынке, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы внимательно наблюдаем за тем, как развивается ситуация на энергетических рынках. Определенная волатильность присутствует, но рынок есть рынок", — ответил Песков на вопрос про мнение Кремля о ситуации на нефтяном рынке.

От комментариев по поводу призывов президента США Дональда Трампа к ОПЕК не ограничивать добычу нефти Песков воздержался.

"В остальном сейчас никаких комментариев, конечно, быть не может", — сказал он.

Мировые цены на нефть в среду утром продолжают снижаться после обвала вторника на 7-8%. Во вторник цена Brent опускалась ниже 65 долларов за баррель впервые с 16 марта, WTI — ниже 55 долларов за баррель впервые с ноября прошлого года. По состоянию на 11.23 мск среды Brent дешевеет на 0,38% — до 65,22 доллара, WTI – на 0,56%, до 55,41 доллара за баррель.

Обвал котировок вызвали опасения по поводу избыточного предложения нефти и слабого спроса на этот вид сырья после ноябрьского доклада ОПЕК, опубликованного во вторник. В нем ОПЕК допустила переизбыток предложения на рынке нефти в 2019 году в связи с пересмотром прогноза по росту добычи этого сырья в странах вне картеля в сторону увеличения. Организация также понизила прогноз роста спроса на нефть в 2018-2019 годах.