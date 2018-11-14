Для нацпроектов нужно четкое софинансирование, заявил Минниханов

КАЗАНЬ, 14 ноя — РИА Новости. Успешная реализация регионами национальных проектов, обозначенных президентом РФ до 2024 года, возможна при четких целевых показателях и финансовом обеспечении в строгом соответствии с установленными нормами софинансирования, заявил президент Татарстана Рустам Минниханов.

Полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров в среду проводит в Казани совещание по организации в Татарстане работы по реализации указа президента РФ о национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года.

"Хотел бы обозначить некоторые вопросы, которые пока ещё не нашли полного понимания. Уровень софинансирования утверждается правительством, он до конца не утверждён. Если взять уровень софинансирования, до 2019 года соотношение было 58% на 42%. Сегодня эта цифра изменилась, установлен уровень софинансирования 81% на 19%, но тем не менее федеральные министерства варьируют эту цифру от 50% до 81%", — сказал Минниханов в ходе совещания.

По мнению президента Татарстана, важно четко расписать, каким должен быть уровень софинансирования проектов федеральным центром и регионами, чтобы со стороны федеральных министерств, с которыми регионы подписывают соглашения, уже не было свободного трактования в этом вопросе. "81% на 19% – исходя из этого, мы в бюджете 2019 года уже намеченные расходы зафиксировали", — отметил он.

Кроме того, по словам Минниханова, сегодня нужны четкие целевые показатели по каждому проекту, которые должны быть увязаны с финансовым обеспечением.

Два проекта, по оценке президента Татарстана, на данный момент остаются не до конца проработанными – "Безопасные и качественные дороги" и "Цифровая экономика", хотя работа между федеральными и региональными министерствам в этом направлении ведётся. "По безопасным и качественным дорогам и по цифровой экономике пока окончательного подхода нет. В целом мы по остальным вопросам работаем", — сказал он.

"Мы оцениваем, что национальные проекты – это стратегическая задача для любого региона, в том числе и для Татарстана. Очень значимо, что они охватывают все стороны жизни регионов. Мы понимаем ответственность, и те задачи, которые поставлены президентом, будем выполнять", — отметил Минниханов.

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