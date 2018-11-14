МУРМАНСК, 14 ноя – РИА Новости. Устойчивое развитие Мурманской области невозможно без международного сотрудничества, которое успешно развивается на протяжении последних десятилетий во всех направлениях – от экологии до спорта, сообщила губернатор Мурманской области Марина Ковтун, открывая сессию "Сотрудничество в Арктике" в рамках мурманской международной деловой недели.

"Для Мурманской области – приграничного арктического европейского региона России – устойчивое развитие немыслимо без международного сотрудничества… Мы по праву гордимся нашими общими достижениями в развитии добрососедских связей в Баренцевом регионе. Они затрагивают практически все грани жизни – от экологии, рыболовства, транспорта и туризма до образования, охраны здоровья, культуры и спорта", — подчеркнула глава региона.

Ковтун упомянула, что сегодня для жителей Мурманской области, в особенности для молодежи, абсолютно привычны такие явления, как "Поморская виза" и регулярные поездки к соседям в норвежский Киркенес, финский Рованиеми и шведскую Хапаранду, доступность языковых курсов, возможность учебы и стажировки в образовательных организациях Скандинавии и России по программам обмена и многое другое.

"Все эти годы мы кропотливо вкладываем по кирпичику в наш общий "Дом дружбы соседей". Так, уже 10 лет реализуется уникальный проект "Российско-норвежская школа". За это время ее выпускниками стали более 150 юношей и девушек из Мурманской области и губернии Тромс", — отметила Ковтун.

Среди примеров успешного сотрудничества она также отметила такие события как "Дни Северных стран", фестиваль культуры "Птица Баренц" и кинофестиваль "Северный характер", ежегодную гонку "Лыжня Дружбы", где трасса состязаний проходит по территории трех государств, и многие другие мероприятия.

"Мы вместе сохраняем общее достояние – стадо дикого атлантического лосося, обмениваясь опытом борьбы с болезнями рыб и актуальной информацией о состоянии биоресурсов. Вместе заботимся о нашей уникальной арктической природе", — добавила губернатор.

Мурманская международная деловая неделя в последнее время стала ключевым событием года в Мурманской области, в ходе которого обсуждаются актуальные вопросы развития арктического региона, заключаются соглашения о сотрудничестве, проводятся конференции, семинары, выставки. Основное внимание уделяется вопросам развития Мурманской области как стратегического региона арктической зоны Российской Федерации.

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