Миллер ответил на угрозы США по "Северному потоку — 2"

Трубоукладочное судно Solitaire готовится к началу работ по укладке газопровода Северный Поток - 2 в Балтийском море. Архивное фото

Трубоукладочное судно Solitaire готовится к началу работ по укладке газопровода Северный Поток - 2 в Балтийском море. Архивное фото

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Глава "Газпрома" Алексей Миллер выразил уверенность, что проект "Северный поток — 2" будет реализован, несмотря на угрозы со стороны США. Так он прокомментировал слова американского посла при Евросоюзе Гордона Сондленда, который заявил, что у Вашингтона есть "много инструментов", чтобы затормозить строительство газопровода.

"Ну вы же все сами видите — 200 километров уже построили. И остальное достроим", — сказал Миллер корреспонденту газеты "Коммерсант"

Проект "Северный поток — 2" предполагает прокладку газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год через Балтийское море до Германии — через территориальные или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Из этих стран пока что не выдала разрешение только Дания. Строительство уже ведется в территориальных водах Германии и в исключительной экономической зоне Финляндии.

Длина газопровода составит более 1200 километров.

США против

Соединенные Штаты не раз выступали против "Северного потока — 2", поскольку продвигают планы по поставке в Европу собственного СПГ.

В частности, Сондленд утверждал, что проект газопровода — геополитический, он поставит Европу в уязвимое положение.

"Когда европейцы уязвимы, то США тоже становятся уязвимы. Мы не хотим, чтобы зимой отключился газ из-за кризиса", — пояснил он позицию Вашингтона.

Посол добавил, что Соединенные Штаты не хотят, чтобы европейцы оказались в этой ситуации.

"Если ЕС не поймет эту логику, то президент США может использовать множество иных инструментов, которые есть в нашем распоряжении, я не буду сейчас их перечислять, чтобы остановить этот проект", — заявил он.

По его словам, пока еще не все эти инструменты использованы. При этом Сондленд подчеркнул, что, по его оценкам, все больше европейцев считают, что зависимость от российского газа будет неверным решением.

Против "Северного потока — 2" выступил и министр энергетики США Рик Перри, на днях встретившийся в Киеве с президентом Украины Петром Порошенко.

"США по-прежнему выступают против "Северного потока — 2" и любого источника энергии, который может быть использован в качестве заложника нестабильными государственными субъектами. США готовы поддерживать своих союзников огромными запасами доступной энергии", — написал Перри в Twitter после этой встречи. Заодно он поблагодарил Порошенко за стремление к диверсификации источников энергии.

Кроме того, Перри встретился с главой украинского МИД Павлом Климкиным и договорился с ним совместно противодействовать реализации "Северного потока — 2".

Германия за

Помимо США и Украины, против "Северного потока — 2" выступают Латвия, Литва и Польша, которые считают строительство газопровода политическим проектом.

Однако в Германии рассчитывают на то, что проект будет реализован в полном объеме. Такое мнение, в частности, выразил председатель Восточного комитета германской экономики Вольфганг Бюхеле на встрече представителей деловых кругов Германии с президентом России Владимиром Путиным.

"Северный поток" важен, поскольку Германия вот-вот откажется от использования атомной энергии, использования электроэнергии из угля и нам необходим дополнительный природный газ, который поставляется через Украину, чтобы реализовать наши климатические цели и обеспечить Европу конкурентоспособным чистым топливом", — сказал он.

Министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер назвал "Северный поток — 2" правильным и необходимым, хотя отметил важность сохранения транзитной роли Украины.

О том, что Украина должна остаться транзитером российского газа, говорила и канцлер Германии Ангела Меркель.

Владимир Путин, со своей стороны, отмечал, что "Северный поток — 2" — исключительно экономический проект и он не закрывает возможности транзита голубого топлива через украинскую территорию. Однако, по словам президента, этот транзит должен соответствовать экономическим требованиям.

"США все время подзуживают"

Президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль полагает, что США таким образом пытаются убрать Россию как конкурента на газовом рынке.

"Они все время подзуживают то Данию, то поляков, то еще кого-то. Они всегда были противниками того, чтобы мы свой газ поставляли в Европу, потому что считают, что они зальют Европу своим СПГ. Но это маловероятно из-за разных ценовых характеристик нашего газа и их. Даже с учетом того, что они дотируют добычу сланцевого газа и его перевозку, он все равно дороже того газа, который мы подаем по трубе. Поэтому они любыми способами стремятся убрать конкурентов. Это касается в первую очередь нас, потому что по торговле мы впереди", — сказал он в эфире радио Sputnik

Эксперт напомнил, что США выступали против "Южного потока" и поддерживали строительство газопровода "Набукко", проект которого "умер" несколько лет назад.

"Но две последние зимы показали, что самым надежным поставщиком энергоресурсов для Европы является Россия и "Газпром" в частности. Поэтому многие здравые политики в Европе считают, что надо построить "Северный поток — 2", и я убежден, что он будет построен", – заключил Шмаль.