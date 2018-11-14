СИНГАПУР, 14 ноя — РИА Новости. Министр энергетики РФ Александр Новак допустил возможность профицита предложения нефти в зимний период, что является сезонным фактором.

"Согласно расчетам, которые были представлены секретариатом ОПЕК, в зимний период сезонально идет снижение спроса и, безусловно, мы можем увидеть профицит предложения относительно спроса", — сказал Новак журналистам.

"Это происходит каждый год, это сезонное явление, летом у нас наоборот ситуация – на 2 миллиона баррелей примерно потребление растет, спрос растет, и в это время мы видим, что иногда происходит дефицит на рынке. Для этого, безусловно, существует и система хранения нефти и сглаживания таких процессов в течение года, и ремонтных программ, которые планируются, в том числе", — пояснил он.

Министр также отметил, что в зимнее время обычно планируются ремонтные работы. "Поэтому это нормальное явление – нужно детально смотреть на фундаментальные факторы, которые будут складываться по балансу спроса и предложения. Также влияет курс доллара по отношению к другим мировым валютам. Ситуация связана с продолжением экономического спада в таких экспортных странах, как Венесуэла. Там надо мониторить изменение добычи, в Мексике, в других странах", — заключил он.