Макроэкономическая ситуация в России устойчива, заявил Орешкин

СИНГАПУР, 14 ноя — РИА Новости. Колебания цен на нефть и выплаты российских компаний и банков по внешнему долгу добавляют нервозности, но экономика РФ и финансовый рынок более устойчивы, чем в 2014 году, считает глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

Он провел параллель с 2014 годом, когда также шел процесс погашения долгов, который серьезно влиял на финансовые рынки.

"Сейчас мы видим одновременно и резкое падение краткосрочных цен на нефть, мы видим сокращение внешней задолженности — все это в целом добавляет нервозности для рынков, но по сравнению с 2014 годом, при том, что можно в определенной степени проводить параллели с этими ситуациями, финансовые рынки и экономика в целом более или менее устойчивы", — сказал Орешкин журналистам в кулуарах саммита АСЕАН.

Министр отметил, что устойчивости российской экономики способствовали те макроэкономические структурные реформы, которые были сделаны на базе опыта, в том числе 2014 года.

"Наша задача последние несколько лет была создать такую макроэкономическую конструкцию, которая была бы устойчива к внешним шокам. Цены на нефть на 25% упали, а ситуация остается устойчивой", — подчеркнул Орешкин.

Цены на нефть 13 ноября обвалились на 7-8% и в среду утром продолжили снижаться. По мнению ряда экспертов, цены, скорее всего, будут падать до декабря.