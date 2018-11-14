Песков прокомментировал возможное введение новых санкций США

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Новые санкции США приведут к дальнейшему осложнению отношений с Москвой, РФ проанализирует шаги Вашингтона для минимизации последствий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Что это будут за санкции, трудно сказать. Приведут ли они к дальнейшему осложнению ситуации с российско-американскими отношениями? Ответ однозначный, конечно, приведут. Является ли это негативным фактором? Да, конечно. Все остальное надо уже смотреть, анализировать, какие шаги будут со стороны Вашингтона и что мы будем делать для минимизации последствий", — сказал Песков в интервью телеканалу "Дождь".

Ранее представитель госдепартамента США Роберт Палладино проинформировал конгресс, что РФ не выполнила требования, предписанные в рамках закона "О контроле за химическим и биологическим оружием". Он сообщил, что по мере продвижения США будут следовать предписанным обязательствам в рамках этого закона. Говоря о санкциях, он отметил, что Вашингтон в настоящее время изучает возможный эффект вводимых новых антироссийских санкций и проводит по этому поводу консультации с конгрессом США. При этом МИД РФ ранее неоднократно заявлял, что именно США остаются единственной страной-участницей Конвенции по запрещению химического оружия (КЗХО), которая сохраняет у себя значительный арсенал.