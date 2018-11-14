В Кремле прокомментировали ситуацию с оттоком капитала из России

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Макроэкономическая ситуация в России стабильна, на смену оттоку капитала придет приток, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предварительные данные Центробанка.

В соответствии с предварительными данными Банка России, чистый отток капитала из РФ в январе-октябре вырос в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 42,2 миллиарда долларов.

"Процесс достаточно волатильный: отток и приток. Капитал живет только там, где есть свобода передвижения капитала. Важно не забывать, что все-таки Россия — страна, где трудно оспаривать факт финансово-экономической стабильности. То есть ситуация стабильна. Да, бывают моменты волатильности, когда больше капитала уходят за пределы страны, чем инвестиции, которые приходят. Разные конъюнктуры, но при этом в стране остается свобода передвижения капитала, и это означает, что на смену оттоку придет приток", — сказал Песков телеканалу "Дождь".