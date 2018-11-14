В Кремле рассказали о важности сотрудничества с Европой и США

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Для России важно сотрудничество с разными странами во всех регионах мира, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что неправильно и неразумно говорить о "дрейфе" или "повороте" на Восток.

"Ни один Китай не может заменить многовекторное сотрудничество. Самый большой оборот с Европой. Важен и дальневосточный регион, важен регион юго-восточной Азии. В конце концов, важны бизнес-отношения и деловые отношения с Соединенными Штатами Америки", — пояснил Песков в интервью телеканалу "Дождь".

Развиваться можно только в разных направлениях, в противном случае "сужаются возможности", добавил представитель Кремля.

При этом он отметил, что "известные рестрикции", конечно, существенно портят атмосферу сотрудничества.

Отношения Москвы с западными партнерами



Отношения России и Запада ухудшились из-за ситуации на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив Москву во вмешательстве в дела Киева, ввел против нее санкции. Россия приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз называла обвинения в ее адрес голословными.

В конце мая Владимир Путин призвал западные страны не заходить в отношениях с Россией за "красную черту".

В частности, президент отметил, что интересы Москвы необходимо уважать, а также выразил опасения, что расширение Североатлантического альянса может представлять угрозу для России.

Глава государства подчеркнул, что страны Запада обвиняют Россию "во всех смертных грехах" и это, по его мнению, наносит ущерб международным отношениям.