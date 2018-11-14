ВЭФ не стал комментировать возможный отказ России от участия в Давосе

ЖЕНЕВА, 14 ноя — РИА Новости, Елизавета Исакова. Всемирный экономический форум не комментирует возможный отказ России от участия в форуме Давосе в январе 2019 года в случае, если ВЭФ откажется приглашать на свое ежегодное мероприятие трех российских бизнесменов.

"У нас нет комментариев касательно данных сообщений", — сообщил РИА Новости глава отдела по корпоративным связям Георг Шмитт.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Россия откажется от участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе, если его организаторы не снимут ограничения для российских бизнесменов.

По данным издания Financial Times, предпринимателям Олегу Дерипаске, Виктору Вексельбергу и главе ВТБ Андрею Костину отказали в участии в очередной сессии форума, которая пройдет с 22 по 25 января. Медведев назвал эти решения очень странными и сообщил, что говорил на эту тему с президентом Швейцарии Аленом Берсе, который, по его словам, пообещал навести справки.