В Югре рассказали иностранным журналистам о диверсификации нефтяной отрасли

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 ноя — РИА Новости. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова рассказала иностранным журналистам, прибывшим в регион, о диверсификации нефтяной отрасли, которая позволит переориентировать другие сферы экономики Югры, сообщает окружной департамент общественных и внешних связей.

Власти региона уточняют, что в Ханты-Мансийск в рамках пресс-тура прибыли журналисты из ФРГ, Эквадора и Кубы. Они уже посетили ряд социальных и спортивных объектов, среди которых окружная клиническая больница, Югорская шахматная академия, детский технопарк, центр адаптивного спорта, а также ряд музеев.

Кроме того, представители иностранных СМИ встретились с главой региона. Так, корреспондент кубинского информагентства Prensa Latina Антонио Рондон Гарсия, который уже бывал в Ханты-Мансийске шесть лет назад, попросил рассказать губернатора о диверсификации экономики. Руководитель автономного округа подчеркнула, что в Югре делается ставка на переориентирование нефтяной отрасли, что должно создать условия для развития остальных сфер экономики.

"Мы не будем отказываться от добычи, мы умеем это делать лучше многих… У нас большой объем работы. Нужно имеющиеся сейчас возможности мобилизовать и настроить работу так, чтобы эффективность этой отрасли экономики не снижалась, напротив, росла и создавала условия для развития других отраслей экономики как в нашем регионе, так и в целом в Российской Федерации", — приводят в департаменте слова Комаровой.

Отмечается, что кубинский журналист в свою очередь выразил надежду, что в будущем вузы автономного округа будут принимать на учебу студентов из островного государства, а состоявшиеся специалисты смогут повышать квалификацию в ресурсных центрах Югры.

О диверсификации экономики губернатор региона рассуждала по итогам прошедшего 9 ноября в Ханты-Мансийске выездного совещания, посвященного разработке государственной программы повышения нефтеотдачи, с участием членов Совета Федерации и представителей профильных министерств. Комарова заявила, что этот процесс необходим, в том числе и для того, чтобы как можно больше жителей округа имели возможность реализовать свои профессиональные навыки и знания. В то же время она добавила, что Югра — регион с "ярко выраженной компетенцией", имея в виду развитие топливно-энергетического комплекса.