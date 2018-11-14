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Экономика

Новое мобильное приложение упрощает поиск фармпрепаратов по онлайн-сервисам

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© Фото : предоставлено компанией "Ютека" Новое мобильное приложение упрощает поиск фармпрепаратов по онлайн-сервисамНовое мобильное приложение упрощает поиск фармпрепаратов по онлайн-сервисам
© Фото : предоставлено компанией "Ютека"

В России разработан и запущен новый сервис, объединивший на одной площадке многих ведущих игроков фармацевтического рынка. Бесплатное приложение для смартфонов дает возможность пользователю в несколько кликов найти и забронировать необходимые препараты в удобной аптеке по выгодной цене.

Пионером в области ИТ-технологий одновременного поиска по разным онлайн-сервисам для потребителей фармацевтического рынка стала компания "Ютека".

"Наша задача — сделать так, чтобы заказывать лекарства стало настолько же просто, насколько просто вызвать сегодня такси или оформить доставку пиццы. Потому что тема здоровья для человека является абсолютным приоритетом", — говорит автор идеи и инвестор проекта "Ютека" Филипп Герасимов.

Принципиальное отличие нового маркетплейса от существующих на фармацевтическом рынке онлайн-сервисов — в одном приложении сосредоточены одновременно несколько крупных аптечных сетей и компаний-дистрибьюторов. Информация о наличии препарата в аптеках и ценах на него доступна пользователю в режиме реального времени. "Ютека" позволяет бронировать лекарства и аптечные товары прямо в кассе выбранной торговой точки. Забрать свой заказ можно в любое удобное время, без очередей и с гарантией, что цена на него не изменится.

Объем инвестиций в проект составляет 250 миллионов рублей. Инвестором стал Филипп Герасимов, председатель совета директоров и акционер АО "Нефтеавтоматика", одного из крупнейших предприятий по автоматизации технологических процессов в России. Предполагается, что вложенные средства окупятся за 3-5 лет.

По данным Национального фармацевтического рейтинга, составленного DSM Group, в 2017 году объем рынка медикаментов и аптечных товаров в России составил 1,6 триллиона рублей. Это сравнимо с объемом ритейла в нашей стране.

В то же время интернет-продажи в аптечном бизнесе незначительны по сравнению с другими сегментами и достигают примерно 1% от общего объема. По мнению специалистов, это связано с тем, что пользователю предлагается мало интересных интернет-продуктов, отвечающих таким требованиям, как удобство, точность информации и безопасность.

В этом смысле "Ютека" имеет все шансы открыть новую страницу в аптечном бизнесе. Авторы проекта планируют, что в ближайшие годы через интернет будет продаваться 7-10% аптечных товаров.

Помимо удобства и быстроты, разработчики позаботились о безопасности пользователей, что особенно важно для фармацевтического рынка, в котором присутствует доля контрафактной продукции. Чтобы пользователь имел доступ только к качественным и сертифицированным препаратам, "Ютека" тщательно подходит к выбору партнеров. Продавать свои товары через нее могут только хорошо зарекомендовавшие себя сети и дистрибьюторы, которые дорожат своей репутацией. Перечень препаратов проверяется на соответствие государственному реестру разрешенных лекарственных средств.

Существует также функция обратной связи с пользователем, через которую можно пожаловаться, задать вопросы и получить помощь.

Сегодня "Ютека" доступна жителям 18 крупнейших регионов России. Партнерами проекта уже стали компании, на долю которых приходится примерно треть фармрынка страны. В ближайших планах компании — запустить мобильное приложение на всей территории РФ.

© Фото : предоставлено компанией "Ютека" Новое мобильное приложение упрощает поиск фармпрепаратов по онлайн-сервисам
© Фото : предоставлено компанией "Ютека"
Новое мобильное приложение упрощает поиск фармпрепаратов по онлайн-сервисам

При создании приложения учтены потребности различных категорий пользователей — от работающих людей, не имеющих времени на походы в аптеку, до молодых мам и людей с ограниченными возможностями.

В интерфейсе предусмотрен вариативный поиск товаров. Кроме названия препарата, можно указать заболевание или его симптомы. К примеру, если ввести в поисковую строку слово "Кашель", приложение найдет наиболее эффективные и привлекательные по цене препараты в ближайших аптеках.
Можно также считать штрихкод с имеющейся упаковки. Для тех, кому трудно пользоваться клавиатурой, есть голосовой набор. Клиентам, которые регулярно покупают одни и те же товары, "Ютека" позволяет забронировать их буквально в два клика.

Разработчики проекта подчеркивают, что "Ютека" не является игроком фармрынка и не производит финансовых операций с пользователем. Клиенты расплачиваются в аптеке, получив свои препараты. Задача приложения — предоставить пользователю самую свежую и полную информацию и дать возможность забронировать препарат в ближайшей аптеке и по наиболее выгодной цене среди компаний-участников проекта, которыми, как надеются создатели "Ютеки", со временем станут все аптечные сети и другие участники фармрынка.

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