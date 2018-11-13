Платежная система "Мир" может заработать в Турции в 2019 году

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков надеется, что рассчитываться картами российской платежной системы "Мир" можно будет в Турции уже в 2019 году, переговоры на этот счет ведутся.

Аксаков напомнил, что сейчас межсистемное взаимодействие платежных систем уже реализовано с Арменией.

"Идут переговоры с … Индией, Турцией, Эмиратами (ОАЭ – ред.) и Таиландом. То есть те страны, где очень много наших туристов, они сами заинтересованы, чтобы наша карта там работала. Я рассчитываю, что в следующем году мы уже с Турцией этот вопрос урегулируем", — сказал Аксаков в эфире радиостанции "Спутник в Крыму".

Национальной платежной картой "Мир" пользуется каждый четвертый россиянин. Оператором "Мира" является Национальная система платежных карт (НСПК). На сегодня в России выпущено уже более 45 миллионов этих карт, что составляет 17% от общей эмиссии на российском платежном рынке. НСПК рассчитывает, что к концу года этот показатель превысит 20%.