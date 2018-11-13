"Спящие" вклады нельзя забирать у людей, считает финансовый омбудсмен

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Проблема "спящих" вкладов в банках мира существует не первую сотню лет, и решить проблему пока не смогли даже в Швейцарии — стране со старейшими банками; вместе с этим, переводить невостребованные деньги в бюджет нельзя, так как это противоречит Конституции РФ, считает экс-депутат Госдумы, финансовый омбудсмен Павел Медведев.
"Мы со швейцарцами, когда я был депутатом, пытались вместе решить эту проблему лет десять, наверное, тому назад. Год бились — ничего не придумали. Ну, нельзя, по Конституции нельзя, отбирать у человека собственность без суда и следствия. Это невозможно. Это предложение — просто сотрясение воздуха, я уверен, что оно будет забыто через неделю", — сказал Медведев РИА Новости.
Швейцарский опыт
Похожую по своей сути проблему швейцарские банки смогли решить, рассказал Медведев. Это проблема так называемых "еврейских денег" — вкладов, которые немецкие евреи пытались сохранить в швейцарских банках перед началом Второй мировой войны.
"Возникла совершенно иррациональная задача — найти наследников неизвестно кого, потому что у убитых ничего не спросишь. Насколько я понял швейцарцев, которые мне об этом рассказывали, они нашли хозяев практически всех этих вкладов", — рассказал омбудсмен.
Российская цифровизация
Как правило, "спящие" вклады — небольшие: "буквально рубль или сто рублей лежит", а банк ничего с ними сделать не может, отмечает омбудсмен. По его словам, их общий размер в банках РФ никто не подсчитывал, однако на фоне остальных вкладов эта сумма не будет выглядеть большой, проблема в количестве счетов и вкладов, которые остаются на балансах банков без движений.
В свою очередь, профессор и экономист Яков Миркин считает, что невостребованные вклады в банках "были, есть и будут": часть из них остается в банках из-за того, что родственники не до конца проверили "где что лежит" после смерти близких, а другая часть "относится к серой или даже криминальной экономике".
Исполнительный вице-президент Ассоциации российских банков (АРБ) Владимир Киевский ранее сообщал, что банкиры просят решить вопрос "спящих" клиентов путем создания на законодательном уровне спецгосфонда для аккумулирования невостребованных вкладов.