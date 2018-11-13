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Экономика

"Спящие" вклады нельзя забирать у людей, считает финансовый омбудсмен

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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкФинансовый омбудсмен Павел Медведев. Архивное фотоФинансовый омбудсмен Павел Медведев. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Проблема "спящих" вкладов в банках мира существует не первую сотню лет, и решить проблему пока не смогли даже в Швейцарии — стране со старейшими банками; вместе с этим, переводить невостребованные деньги в бюджет нельзя, так как это противоречит Конституции РФ, считает экс-депутат Госдумы, финансовый омбудсмен Павел Медведев.

Сотрудница банка. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Эксперт прокомментировал идею о передаче в бюджет невостребованных вкладов
Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков во вторник заявил, что законодатели изучают предложения передавать в бюджет РФ из банков невостребованные вклады. По его словам, объем "зависших" средств на таких счетах оценивается в миллиарды рублей. Впрочем, позже Аксаков заявил, что Госдума, скорее всего, отклонит эту инициативу, как и многие аналогичные до этого, из-за сомнений в ее конституционности.

"Мы со швейцарцами, когда я был депутатом, пытались вместе решить эту проблему лет десять, наверное, тому назад. Год бились — ничего не придумали. Ну, нельзя, по Конституции нельзя, отбирать у человека собственность без суда и следствия. Это невозможно. Это предложение — просто сотрясение воздуха, я уверен, что оно будет забыто через неделю", — сказал Медведев РИА Новости.

Швейцарский опыт

Российские рубли. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Россияне консервативны в вопросах сбережения денег, считают эксперты
По словам Медведева, проблему "зависших" вкладов в Швейцарии пытаются решить уже на протяжении 50 лет. Для их банков она достаточно масштабная, как и российским кредитным организациям, им "ужасно неудобно иметь "спящие" вклады". Разобраться с ними — значит отыскать каждого владельца этих средств и спросить у него, не собирается ли он забрать деньги, отметил омбудсмен.

Похожую по своей сути проблему швейцарские банки смогли решить, рассказал Медведев. Это проблема так называемых "еврейских денег" — вкладов, которые немецкие евреи пытались сохранить в швейцарских банках перед началом Второй мировой войны.

"Возникла совершенно иррациональная задача — найти наследников неизвестно кого, потому что у убитых ничего не спросишь. Насколько я понял швейцарцев, которые мне об этом рассказывали, они нашли хозяев практически всех этих вкладов", — рассказал омбудсмен.

Знак процента на витрине. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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В Госдуме оценили идею передачи невостребованных вкладов в бюджет
Поиск требовал терпения, но банкирам Швейцарии упрощало задачу то, что "еврейские деньги" на счетах банков возникли практически одномоментно в течение одного-двух лет. В случае со "спящими вкладами" эта проблема так просто не решается, потому что такие вклады накапливаются на протяжении многих лет — и даже 200 лет в случае с банковской системой Швейцарии, пояснил Медведев.

Российская цифровизация

Как правило, "спящие" вклады — небольшие: "буквально рубль или сто рублей лежит", а банк ничего с ними сделать не может, отмечает омбудсмен. По его словам, их общий размер в банках РФ никто не подсчитывал, однако на фоне остальных вкладов эта сумма не будет выглядеть большой, проблема в количестве счетов и вкладов, которые остаются на балансах банков без движений.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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ЛДПР поддержит поправку о передаче в бюджет невостребованных вкладов
Помочь решить эту проблему может развитие цифровизации, отмечает эксперт. "Когда-то, когда нужно было информацию хранить в шкафах, в бумажной форме — вот это был кошмар. А чем дальше развивается компьютерное хранение информации, тем, конечно, этот кошмар становится менее страшным", — сказал Медведев.

В свою очередь, профессор и экономист Яков Миркин считает, что невостребованные вклады в банках "были, есть и будут": часть из них остается в банках из-за того, что родственники не до конца проверили "где что лежит" после смерти близких, а другая часть "относится к серой или даже криминальной экономике".

Исполнительный вице-президент Ассоциации российских банков (АРБ) Владимир Киевский ранее сообщал, что банкиры просят решить вопрос "спящих" клиентов путем создания на законодательном уровне спецгосфонда для аккумулирования невостребованных вкладов.

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