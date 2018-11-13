Сбербанк до конца января снизил ставки по потребительским кредитам

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Сбербанк до 31 января 2019 года снизил ставки по потребительским кредитам, максимальное снижение по сравнению с базовыми условиями составило 2 процентных пункта, говорится в пресс-релизе крупнейшего российского банка.

"В рамках акции максимальное снижение по сравнению с базовыми условиями составило 2 процентных пункта. Также увеличен максимальный срок кредита — до семи лет. Минимальная ставка в рамках акции составляет 11,9%", — сообщил банк.

Фиксированные ставки банк предлагает на суммы кредита от 1 миллиона рублей. Со сроком до пяти лет они составляют 11,9% при оформлении через "Сбербанк-онлайн" и 12,4% — в отделениях. Со сроком от пяти до семи лет ставка составит 12,9% независимо от канала оформления.

Вместе с тем, согласно условиям акции, на кредиты от 300 тысяч до 1 миллиона рублей диапазон ставок составит 11,9–16,9% на срок до пяти лет и 12,9–17,9% на срок от пяти до семи лет. При сумме кредита от 30 до 300 тысяч рублей диапазон ставок составляет 12,9–19,4% на срок до пяти лет и 13,9-19,9% на срок от пяти до семи лет.

"Ближе к концу года спрос клиентов на кредитование повышается на 60% по сравнению с первыми месяцами года… Увеличенный срок кредитования позволит клиентам получить большую сумму для реализации новогодних желаний с меньшей платежной нагрузкой", — приводятся в сообщении слова управляющего директора дивизиона Сбербанка "Занять и сберегать" Сергея Широкова.