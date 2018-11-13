В модернизацию НПЗ на Кубани вложат около 7,7 миллиарда рублей

КРАСНОДАР, 13 ноя — РИА Новости. Около 7,7 миллиарда рублей будет инвестировано до середины 2020 года в модернизацию нефтеперерабатывающего завода в Славянском районе Краснодарского края, новые объекты позволят увеличить годовой объем переработки сырья на 35%, сообщает пресс-служба администрации региона.

Во вторник глава края Вениамин Кондратьев оценил реконструкцию одного из крупнейших предприятий Славянского района – ООО "Славянск ЭКО".

"В настоящий момент на заводе продолжается строительство новой очереди, в которую войдут резервуарный парк и две технологические установки для переработки нефти и нефтепродуктов. Новые объекты позволят увеличить годовой объем переработки сырья на 35% – от существующих 3,5 миллиона тонн до 5 миллионов тонн… Объем инвестиций в модернизацию предприятия составит порядка 7,7 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.

Работы планируется завершить к середине 2020 года. Глава региона подчеркнул, что модернизация нефтеперерабатывающего предприятия для края – проект стратегический.

"Это масштабное промышленное производство. Важно, чтобы вы работали и развивались. Это сделает Славянский район одной из опорных промышленных территорий Краснодарского края", – отметил Кондратьев.

По данным краевых властей, завод входит в пятерку крупнейших компаний нефтепереработки Краснодарского края. Предприятие включает установки по переработке нефти, емкости для хранения сырья и готовой продукции, а также собственные железнодорожные пути и эстакады слива и налива. За 10 месяцев налоговые поступления в консолидированный бюджет региона превысили 327 миллионов рублей.

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