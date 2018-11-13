Индекс промпроизводства Владимирской области в 2018 г может достичь 103,7%

ВЛАДИМИР, 13 ноя — РИА Новости. Индекс промышленного производства Владимирской области по итогам 2018 года по прогнозам составит 103,7%, а по обрабатывающим производствам — 104%, сообщает пресс-служба Законодательного собрания региона по итогам обсуждения депутатами прогноза социально-экономического развития области.
Согласно прогнозным данным на 2019-2024 годы, рост промпроизводства составит 1,4%-2,4% в год, причем он предполагается во всех обрабатывающих производствах.
Наибольший интерес у депутатов вызвали вопросы, связанные с обеспечением работой жителей Владимирской области и их материальным достатком, отметили в пресс-службе.
Что касается заработной платы, то средняя ее величина, согласно документу, в 2024 году составит более 42 тысяч рублей. Это почти на 57% больше, чем в 2017 году (26 975 рублей).
Депутаты попросили представителейадминистрации впредь при рассмотрении подобных документов представлять данные отдельно по различным секторам экономики.