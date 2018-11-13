МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. По итогам 9 месяцев текущего года объем заправок самолетов одной из крупнейших мировых авиакомпаний — Emirates — в "Пулково" превысил 9,7 тысяч тонн авиатоплива, что на 10% больше показателей аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба компании "Газпром нефть".

Заправки ежедневных рейсов Emirates по маршруту Санкт-Петербург — Дубай осуществляются в рамках долгосрочного соглашения между авиакомпанией и предприятием "Газпромнефть-Аэро" — авиатопливного оператора "Газпром нефти".

"На сегодняшний день мы заправляем самолеты различных типов — от легкомоторных до широкофюзеляжных — в 259 аэропортах 66 стран мира. Наш технологический опыт и компетенции позволяют развивать партнерские отношения с крупнейшими авиакомпаниями, что способствует укреплению позиций "Газпромнефть-Аэро" на мировом рынке и совершенствованию отечественных стандартов в области авиатопливообеспечения", — сказал генеральный директор "Газпромнефть-Аэро" Владимир Егоров.

Пресс-служба отмечает, что в Пулково компания впервые обеспечила заправку самого большого пассажирского самолета в мире — Airbus А380 авиакомпании Emirates. Заправка производилась одновременно в два крыла топливозаправщиками объемом по 45 кубометров авиатоплива. Все технологические операции выполнены в соответствии с международными правилами обслуживания воздушных судов.

Топливозаправочный комплекс компании в "Пулково" регулярно проходит аудит международной объединённой группы по качеству авиатоплив IATA и имеет наивысший статус уровня безопасности топливных операций: Green.