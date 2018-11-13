Наперекор Трампу. Почему ОПЕК сократит добычу нефти и что будет с рублем

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости, Максим Рубченко. Стоимость нефти Brent на мировых рынках упала ниже 69 долларов впервые с начала апреля. Главные причины обвала нефтяного рынка связаны с США. Почему аналитики уверены в восстановлении цен на черное золото и что в этом случае будет с рублем — в материале РИА Новости.

Привычные угрозы

После резкого снижения в прошлую пятницу нефтяные котировки в понедельник продемонстрировали впечатляющий отскок. Который, впрочем, уже во вторник сменился новым падением. По данным биржи ICE, вчера к концу торгового дня сорт Brent подешевел на 2,3% до 68,54 долларов за баррель. Котировки сорта WTI упали на 2,5% до отметки 58,5 доллара за "бочку".

Непосредственным поводом для нового снижения стало очередное заявление Дональда Трампа, что ОПЕК завышает цены на нефть.

Американский президент уверен, что "стоимость нефти должна быть намного ниже при текущем объеме поставок".

"Надеюсь, что Саудовская Аравия и ОПЕК не сократят добычу нефти", — написал Трамп в Twitter.

Глава Белого дома Трамп не первый раз критикует ОПЕК. В конце апреля он написал в Twitter, что организация стран-экспортеров нефти искусственно завышает цены на нефть. "Это неприемлемо", — подчеркнул Трамп.

В начале июня президент США вновь раскритиковал ОПЕК. "Цены на нефть слишком высоки, ОПЕК опять взялась за старое. Нехорошо!" — указал глава Белого дома в микроблоге.

Тогда же в Конгрессе началась разработка законопроекта под рабочим названием No Oil Producing and Exporting Cartels Act ("Нет картелям добытчиков и экспортеров нефти"). Документ предусматривает возможность введения санкций в отношении государственных компаний, связанных с ОПЕК и ОПЕК+, а также в отношении всех компаний и стран, сотрудничающих с этими организациям.

В Вашингтоне рассчитывают, что под угрозой санкций странам ОПЕК придется отказываться от соблюдения квот, устанавливаемых картелем, и наращивать добычу нефти.

Перед сентябрьской встречей мониторингового комитета ОПЕК+ в Алжире президент США вновь потребовал от немедленно снизить цены, упирая на то, что именно США обеспечивают безопасность членов ОПЕК.

"Мы защищаем страны Ближнего Востока, их безопасность зависит от нас, и все же они продолжают поднимать цены на нефть все выше и выше! Мы это запомним. Монополия ОПЕК должна снизить цены сейчас же!" — написал Трамп в своем микроблоге.

Однако картель экспортеров нефти проигнорировал требование американского президента и решил не менять квоты нефтедобычи. Мало того, участники встречи в Алжире заявили о намерении сократить производство в следующем году, поскольку в 2019-м добыча нефти в мире на полмиллиона баррелей превысит ее потребление.

Сейчас члены ОПЕК говорят о сокращении добычи как о решенном вопросе.

"Ситуация на рынке говорит о необходимости снизить поставки нефти на 1 млн баррелей в сутки по сравнению с уровнем октября", — заявил в понедельник министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих после внеочередного заседания мониторингового комитета ОПЕК+.

Рынок отреагировал на эти слова ростом котировок до 72 долларов за баррель Brent. Что и спровоцировало Трампа на вторничный на агрессивный твит.

Хоть залейся

Решение ОПЕК+ сократить добычу выглядит вполне обоснованным на фоне рыночных проблем, вызванных действиями США. Добыча нефти в Штатах растет быстрее ожиданий, создавая риск переизбытка предложения.

Только на прошлой неделе производство нефти в США выросло на 400 тысяч баррелей в сутки, установив новый исторический рекорд в 11,6 млн баррелей в день. К концу года, по прогнозу Министерства энергетики США, она достигнет 11,8 млн баррелей, а в следующем году превысит 12,5 млн баррелей ежедневно.

"Мировой рынок черного золота, который почти два года жил в условиях, когда предложение было меньше спроса, вернулся в состояние избытка, который будет только усиливаться", — констатирует американское Минэнерго.

Еще одной причиной снижения нефтяных котировок стало смягчение санкций США против Тегерана: установив нефтяное эмбарго с 5 ноября, Вашингтон позволил восьми крупнейшим покупателям иранской нефти приобретать до 1 млн. баррелей в день.

Ожидания экспертов, что антииранские санкции приведут к локальному дефициту на рынке нефти и подтолкнут котировки вверх, не оправдались. А Трамп на пресс-конференции в воскресенье похвастался, что спас мир от нефти по сто долларов за баррель.

Наконец, существенную роль в падении рынка нефти играет политика Федерального резерва США, направленная на укрепление американской валюты. Рост "зеленого" приводит к снижению цен на все биржевые товары, котировки которых установлены в долларах, включая нефть.

Между тем американский центробанк взял жесткий курс на сжатие долларовой ликвидности. Только на этой неделе Федрезерв планирует изъять из обращения 34 млрд долларов в рамках своей программы сокращения баланса.

В декабре Федеральная резервная система, скорее всего, снова повысит ставку. В преддверии этих ужесточений доллар укрепился ко всем основным валютам до полуторалетних максимумов. Это крайне негативно отразилось на динамике сырьевых рынков.

Закрутят вентиль

Можно не сомневаться, что члены ОПЕК+ в очердной раз проигнорируют угрозы Трампа. Формальное решение о сокращении добычи нефти картель должен принять на встрече в декабре.

Однако саудовский министр энергетики аль-Фалих пообещал, что его страна, не дожидаясь этого, уменьшит декабрьский экспорт на 500 тысяч баррелей в сутки.

Российский министр энергетики Александр Новак заявил, что наша страна "будет действовать сообща со всеми участниками сделки ОПЕК+, чтобы мировой нефтяной рынок был сбалансирован". По его словам, Россия уже приступила к снижению добычи: сейчас она примерно на 20 тысяч баррелей в сутки ниже октябрьского уровня.

Один из основных факторов неопределенности на нефтяном рынке сегодня – сколько черного золота сможет экспортировать Иран, с учетом объявленных Вашингтоном послаблений и различных обходный схем, которые сейчас пытается запустить Тегеран.

Ясность появится к следующему заседанию ОПЕК+ и уже с учетом этого организация будет устанавливать конкретные цифры по снижению добычи.

Можно не сомневаться, что членам соглашения удастся предотвратить новый обвал рыночных котировок. Соответственно, ни российский бюджет, ни рубль сильно пострадают.

Примечательно, что сейчас российская валюта не реагирует на глобальное укрепление доллара и снижение нефтяных цен. Котировка американской валюты во вторник снизилась на 15 копеек.

Международные валютные спекулянты ожидают, что рубль продолжит рост. За прошлую неделю количество фьючерсов на покупку российской валюты на Чикагской бирже выросло почти вдвое, до 4558 контрактов. Это максимальный показатель почти за три месяца.