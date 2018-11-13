Юрслужба Аэрофлота включена в список лучших корпоративных юрслужб России

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Команда корпоративных юристов Аэрофлота под руководством заместителя генерального директора по правовым и имущественным вопросам Владимира Александрова включена в международный список самых влиятельных и инновационных корпоративных юридических служб в России, сообщает пресс-служба перевозчика.

Перечень сформирован международным изданием The Legal 500 на основе рейтинга "GC Powerlist: Russia Teams" за 2018 год.The Legal 500 — одно из наиболее авторитетных международных юридических изданий, основанное в 1988 году. Оценки и рейтинги строятся на независимом анализе, анкетировании юридических фирм, опросе их клиентов и партнеров. Одной из главных задач исследования является объективное информирование о состоянии мирового рынка юридических услуг, определение ведущих игроков и ключевых экспертов.

"В качестве основных достижений команды юристов российской авиакомпании отмечены высокие результаты в правовом обеспечении закупок у субъектов малого и среднего бизнеса, сопровождение многомиллиардных контрактов по приобретению воздушных судов российского и иностранного производства, а также способствование созданию в Аэрофлоте "всепроникающей культуры безопасности". Правовые успехи Аэрофлота издание в значительной степени связывает с личностью заместителя генерального директора Владимира Александрова, который возглавляет правовой блок авиакомпании с 2015 года", — говорится в пресс-релизе

Пресс-служба напоминает, что The Legal 500 уже признавало Александрова одним из лучших юристов России на основе рейтинга GC Powerlist: Russia Individuals за 2017 год. В 2016 году издание включило специалистов Аэрофлота по правовым вопросам в список GC Powerlist: Russia Teams как группу экспертов с выдающимся уровнем профессионализма, настойчивостью и ориентированностью на результат.