США не могут помешать движению иранских танкеров и самолетов, заявил Зариф

Нефтяные танкеры у нефтедобывающей платформы в районе иранского острова Харк в Персидском заливе. Архивное фото

Нефтяные танкеры у нефтедобывающей платформы в районе иранского острова Харк в Персидском заливе. Архивное фото

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Глава МИД Ирана Джавад Зариф заявил в интервью порталу "Аль-Араби аль-Джадид", что США не могут помешать передвижению иранских самолетов и танкеров.

"Американцы не могут остановить рейсы иранских (авиакомпаний — ред.) или заблокировать передвижение иранских танкеров в море", — заявил министр.

Пятого ноября США включили в список антииранских санкций крупнейшую иранскую авиакомпанию Iran Air, а также 67 самолетов, эксплуатируемых авиакомпанией. Согласно информации с сайта авиакомпании, она осуществляет рейсы в том числе в Стокгольм, Амстердам, Париж, Рим, Франкфурт, Кельн, Лондон, Милан, Вену и Гамбург. Также среди тех, кто попал под санкции в области морских грузовых перевозок, значится национальный морской перевозчик Ирана, "Судоходные перевозки Исламской Республики Иран" (IRISL), нефтяной транспортный гигант "Национальная Иранская Танкерная Компания" (NITC). В список также добавлены 65 дочерних компаний IRISL и связанные с ними лица.