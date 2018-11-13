Госдума приняла закон об особенностях производства и оборота биоэтанола

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Госдума приняла закон, направленный на создание благоприятных правовых условий для производства биоэтанола.

Документ вводит понятие "биоэтанол" и определяет порядок лицензирования его производства. Под биоэтанолом понимается денатурированный этиловый спирт, получаемый в процессе переработки растительного сырья и содержащий не более 1% воды. Такой спирт используется для технических нужд, в частности, как топливо.

Вводятся требования по оснащению основного оборудования для производства биоэтанола автоматическими средствами измерения и учета концентрации денатурирующих веществ в биоэтаноле. Предприятиям, осуществляющим выпуск биоэтанола, запрещается производство этилового спирта из пищевого сырья. Помимо этого, запрещается розничная продажа спиртосодержащей продукции с добавлением биоэтанола.

Закон фактически решает две задачи: определяет порядок производства биоэтанола и выводит из-под действия закона о госрегулировании производства и оборота алкоголя бензин с добавлением биоэтанола, пояснял ранее член комитета по экономполитике Алексей Канаев. Эксперты считают, что подобный способ повышения октанового числа топлива — путем добавления биоэтанола — является экологически более чистым и безопасным, чем применяемый сейчас метод с использованием метил-трет-бутилового эфира, отмечал он.

В настоящее время бензин, произведенный с добавлением в качестве высокооктановой добавки этилового спирта, в частности биоэтанола, в рамках действующего законодательства относится к спиртосодержащей непищевой продукции в связи с содержанием в нем более 0,5% спирта. Поскольку производство и оборот спиртосодержащей продукции регулируется законом о госрегулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции данная ситуация приводит к сдерживанию развития производства биоэтанола, считает правительство РФ.