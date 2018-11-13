Госдума приняла закон об особенностях производства и оборота биоэтанола

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Госдума приняла закон, направленный на создание благоприятных правовых условий для производства биоэтанола.
Вводятся требования по оснащению основного оборудования для производства биоэтанола автоматическими средствами измерения и учета концентрации денатурирующих веществ в биоэтаноле. Предприятиям, осуществляющим выпуск биоэтанола, запрещается производство этилового спирта из пищевого сырья. Помимо этого, запрещается розничная продажа спиртосодержащей продукции с добавлением биоэтанола.
В настоящее время бензин, произведенный с добавлением в качестве высокооктановой добавки этилового спирта, в частности биоэтанола, в рамках действующего законодательства относится к спиртосодержащей непищевой продукции в связи с содержанием в нем более 0,5% спирта. Поскольку производство и оборот спиртосодержащей продукции регулируется законом о госрегулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции данная ситуация приводит к сдерживанию развития производства биоэтанола, считает правительство РФ.