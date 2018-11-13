ГД в I чтении освободила детского омбудсмена от пошлины при обращении в суд

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект, внесенный президентом РФ, который освобождает детского омбудсмена от уплаты госпошлины при обращении в суд с заявлением в защиту прав и законных интересов детей.

Соответствующее изменение вносится в Налоговый кодекс.

"В России большое внимание уделяется проблемам детей. Поэтому в свое время и был создан институт уполномоченного по правам ребенка. Детский омбудсмен вправе контролировать соблюдение правовых актов и законов, касающихся детей, и содействовать восстановлению их нарушенных прав", — напомнил РИА Новости первый зампред комитета по бюджету и налогам Глеб Хор, комментируя принятие законопроекта.

Законопроект входит в президентский пакет, который также содержит изменения в Кодекс административного судопроизводства. Они, в частности, предоставляют детскому омбудсмену право обращения в суд с исковыми заявлениями о признании незаконными решений, действий или бездействия органов власти и их должностных лиц, а также других органов и организаций, которые наделены отдельными государственными или иными публичными полномочиями.

Уполномоченный по правам ребенка сможет оспорить такие решения и действия, если, например, считает их не соответствующими нормативным правовым актам РФ, нарушающими права и законные интересы детей, создающими препятствия к реализации их прав и законных интересов.