Экс-губернатор Астраханской области будет работать в нефтяной компании

ВОЛГОГРАД, 13 ноя – РИА Новости. Бывший губернатор Астраханской области Александр Жилкин будет работать в нефтяной компании.

"Буду работать в системе нефтяной компании, должность узнаете чуть позже", — сказал он РИА Новости.

Жилкин подал в отставку с поста губернатора Астраханской области, который занимал 14 лет, в сентябре 2018 года. Президент РФ Владимир Путин 26 сентября назначил врио главы региона Сергея Морозова, который до этого работал заместителем руководителя Федеральной таможенной службы России, а раньше был помощником министра обороны РФ. Во время встречи с Морозовым Путин отметил, что Жилкин сам обратился к нему с просьбой перевести его на другое место работы.