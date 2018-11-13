Иностранные инвесторы позитивно смотрят на Россию, считает эксперт

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Иностранные инвесторы позитивно смотрят на российский рынок даже в условиях санкций Запада, заявил главный экономист Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Дмитрий Полевой.

"В целом к России относятся очень хорошо. Уровень оптимизма не изменился (в условиях санкций — ред.), люди действительно корректируют вложения в активы, в ОФЗ, но тем не менее позиция тех инвесторов, достаточно крупных, с которыми я общался, это то, что люди живут возможностью вновь начать инвестировать в российский госдолг", — сказал он, выступая на конференции S&P.

По его словам, глобальные инвесторы по-прежнему положительно смотрят на российский рынок.

Эксперт также добавил, что иностранные компании по-прежнему рассматривают возможности для локализации и расширения производств в России. "Здесь позитивные тенденции наблюдаются, не стоит фокусироваться на одном негативе", — продолжил он.