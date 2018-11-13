Алтайский край поставит племенной скот в Узбекистан

БАРНАУЛ, 13 ноя — РИА Новости. Племенные хозяйства Алтайского края с 2019 года станут продавать крупный рогатый скот красной степной породы в Узбекистан, об этом сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на министра сельского хозяйства края Александра Чеботаева.

По словам чиновника, в 2018 году племхозяйства региона продали более 4 тысяч условных голов скота. Это на 14% больше индикативных показателей. Более половины голов отправились за пределы Алтайского края — их покупали представители Казахстана и 14 регионов России. Около 600 животных внутри региона приобрели грантополучатели по программам поддержки начинающих фермеров и семейных животноводческих ферм.

В Алтайском крае статус племенных хозяйств имеют 51 предприятие. В региональном Минсельхозе уточнили, что с начала года организации этого профиля получили 405 миллионов рублей в виде господдержки. Это на 73 миллиона рублей больше, чем годом ранее. Эти средства предоставляют на приобретение племенного молодняка крупного и эмбрионов крупного рогатого скота.

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