Поклонская рассказала, с какой проблемой столкнулся крымский бизнес в ЕАЭС

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости. Крымские предприниматели и бизнесмены столкнулись с проблемой возмещения НДС в рамках торговой деятельности в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), заявила депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская.

"Крымские предприниматели и бизнесмены обращаются ко мне с информацией о том, что предусмотренный для российских юридических лиц порядок возмещения НДС в рамках торговой деятельности в Евразийском экономическом союзе для них не работает. Нашу крымскую продукцию расценивают как товары, поступившие из третьих стран, и требуют полной их растаможки и декларирования", — сказала Поклонская в интервью РИА Новости.

По ее словам, крымские предприниматели терпят убытки, реализовывать свою продукцию им становится невыгодно.

"Они оказываются в неравных конкурентных условиях по сравнению с другими бизнесменами. Кроме того, считаю, что равные возможности необходимы всему российскому бизнесу в целом", — сказала Поклонская.

Читайте полный текст интервью с Натальей Поклонской на сайте РИА Новости >>

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>