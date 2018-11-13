Структуры, строившие Крымский мост, могут привлечь к работам в порту Тамань

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Структуры Аркадия Ротенберга, заканчивающие строительство Крымского моста, могут затем перекинуть на другой масштабный инфраструктурный проект по соседству — сухогрузный район порта Тамань, пишет во вторник газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в отрасли.

По данным издания, вице-премьер Максим Акимов на совещании о строительстве порта в Тамани 1 ноября предложил будущему концессионеру и инвесторам терминалов проработать вопрос об использовании в проекте мощностей организаций, задействованных на строительстве Крымского моста. В аппарате Акимова подтвердили, что такой вопрос обсуждался, хотя "про конкретные компании речь не шла". В Минтрансе уточнили, что соответствующее поручение о проработке поступило и находится на рассмотрении.

Источники газеты считают, что к строительству сухогрузного района порта Тамань будут привлечены структуры генподрядчика моста — ООО "Стройгазмонтаж" (СГМ) Аркадия Ротенберга.

Один из собеседников издания уточнил, что конфигурации могут быть разными, например, как в случае с мостом, через создание специальной "дочки" при СГМ вроде "СГМ-Порт", которая, управляя подрядом, создает кооперацию, включающую как филиалы "Мостотреста" (компания Ротенберга), так и другие компании, работавшие в Керченском проливе. Представитель семьи Ротенбергов заявила, что "у нее нет информации по этому вопросу", и отказалась от комментариев.

Как утверждают источники издания, на совещании 1 ноября прямо обсуждалась возможность привлечения в Тамань именно структур СГМ. По словам одного из собеседников, присутствовавший на мероприятии топ-менеджер компании отметил, что строительство моста близится к завершению, намекая на высвобождающиеся возможности, и на это "живо отреагировали некоторые инвесторы", отмечая перспективы привлечения СГМ как подрядчика.

Предварительные договоренности об участии мостовиков в строительстве объектов федеральной собственности порта Тамань и отдельных терминалов достигнуты еще весной на уровне акционеров, утверждает другой источник. Проект порта планируется реализовать полностью за частные деньги, так что выбор подрядчиков — исключительно вопрос экономики, добавляет он. Однако, уточняет другой собеседник издания, несмотря на планы по ускорению строительства сухогрузного района в Тамани, окончательного проекта пока нет, а чтобы точно говорить об участии в строительстве, нужно понимать его экономику, перспективы. Частные инвесторы терминалов от комментариев отказались.

Глава "Infoline-Аналитики" Михаил Бурмистров согласен, что привлечение в порт Тамань компаний, строивших Крымский мост, может ускорить реализацию проекта и "сохранить потенциал подрядных организаций, находящихся под санкциями". Госбанки, добавляет эксперт, также, вероятно, будут активнее кредитовать концессионера и инвесторов терминалов в случае привлечения согласованных с правительством подрядчиков. По оценкам Бурмистрова, объем работ только по федеральным объектам порта для СГМ может составить около 65 миллиардов рублей.