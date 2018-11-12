Воронежская область будет сотрудничать с аналитическим центром при кабмине

ВОРОНЕЖ, 12 ноя — РИА Новости. Аналитический центр при правительстве России и власти Воронежской области заключат соглашение о сотрудничестве, сообщает в понедельник правительство региона.

Проект соглашения о сотрудничестве между автономной некоммерческой организацией "Аналитический центр при правительстве Российской Федерации" и правительством Воронежской области обсуждался 12 ноября на заседании президиума регионального правительства, которое провел губернатор Александр Гусев.

Глава региона отметил, что у области давние партнерские отношения с аналитическим центром, и целесообразно оформить их в виде соглашения. Как пояснил первый заместитель руководителя департамента экономического развития области Игорь Кумицкий, проект соглашения подготовлен во исполнение поручения губернатора по итогам встречи с руководством аналитического центра.

"Предметом соглашения является взаимодействие сторон по осуществлению мероприятий, направленных на совершенствование системы управления региональным развитием и укрепление сотрудничества с зарубежными и международными организациями", — говорится в сообщении.

Как отмечают областные власти, заключение соглашения позволит перевести имеющийся положительный опыт взаимодействия с аналитическим центром на "системную основу". Проект соглашения прошел процедуру согласования в исполнительных органах государственной власти и правовую экспертизу.

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