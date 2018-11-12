Власти Ленинградской области намерены достраивать проблемные объекты

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноя – РИА Новости. Администрация Ленинградской области через уполномоченную структуру намерена достраивать проблемные объекты жилищного строительства, заявил на совещании регионального правительства губернатор Александр Дрозденко.

Администрация региона приняла решение о наделении полномочиями по завершению проблемных объектов Ленинградского областного агентства ипотечного жилищного кредитования (ЛеноблАИЖК). Главное условие — на АИЖК должен быть добровольно и безвозмездно передан весь объект — недострой, документация, земельный участок и иные активы. Также объект должен быть очищен от кредитных обязательств. Тогда мы будем искать экономику для достройки и завершать дома", — сказал по итогам совещания Дрозденко.

По его словам, схема о создании региональных операторов для завершения проблемных объектов, предложенная Ленинградской областью, в целом одобрена федеральным министерством строительства.

"Но мы не можем ждать, пока она найдет свое отражение в законодательстве, и должны прямо сейчас уже использовать все возможности помочь людям", — добавил Дрозденко.

Он обратился к застройщикам, находящимся в банкротстве или на грани введения процедуры, с просьбой начать переговоры о передаче объектов.

Для узаконивания методики достройки объектов с отягощениями область обратилась в Минстрой РФ для корректировки федерального законодательства.

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