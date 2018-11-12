МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Комитет Госдумы по бюджету и налогам завершил рассмотрение поправок к проекту федерального бюджета на 2019-2021 годы и предложил нижней палате парламента принять его во втором чтении. На рассмотрение Думы документ будет вынесен 14 ноября.

При подготовке проекта бюджета ко второму чтению комитетом были распределены по национальным проектам средства на 2019 год в 425,7 миллиарда рублей, 2020 год — 437,1 миллиарда рублей, 2021 год — 687,8 миллиарда рублей. Бюджетный комитет также поддержал поправки, связанные с выделением средств ряду юрлиц. Так, на докапитализацию Россельхозбанка выделяется 15 миллиардов рублей в 2019 году, 10 миллиардов — в 2020 году. Компания "Русгидро" будет вправе по решению правительства РФ использовать в 2019 году на строительство ТЭЦ в Советской Гавани ранее неиспользованные средства в 899 миллионов рублей.

Внешэкономбанку на реализацию приоритетных проектов на Дальнем Востоке в 2019 году выделяется около 9,6 миллиарда рублей, в 2020 году — около 2,1 миллиарда. ВЭБ, "Корпорация МСП" и Российский экспортный центр в 2019-2021 годах смогут получить в общей сложности 1 миллиард рублей в рамках механизма утвержденного капитала, при котором деньги предоставляются по мере возникновения потребности в инвестиционных ресурсах. В 2019 году в ВЭБ будет внесен имущественный взнос РФ в размере 18 миллионов рублей в целях возмещения расходов в связи с предоставлением кредитов и займов в рамках реализации механизма "фабрики" проектного финансирования.

Российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным резидентам территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток на реализацию инвестпроектов в ДФО, выделяется в 2019 году 500 миллионов рублей, в 2020 году — 595 миллионов, в 2021 году — 1 миллиард рублей.

Бюджетный комитет также поддержал поправку о выделении в 2019 году дополнительно 200 миллионов рублей общественным организациям инвалидов. Это будет поддержка организациям, которые многие годы оказывают помощь людям с ограниченными возможностями, пояснил журналистам один из авторов поправки, председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Помимо этого, комитет поддержал поправки о выделении РАНХиГС в 2019-2021 годах по 186,97 миллиона рублей в год, Институту мировых цивилизаций в 2019 году — 70 миллионов рублей, Фонду сохранения, изучения родных языков народов России в 2019 году — 88 миллионов рублей, в 2020 году — 96 миллионов, в 2021 году — 98 миллионов. На ремонтно-реставрационные работы Ленинского мемориала в городе Ульяновск будет выделено 1,74 миллиарда рублей в 2019 году, 420 миллионов рублей в 2020 году, на строительство инженерных сетей Новодевичьего монастыря увеличиваются в 2019-2020 годах по 10,8 миллиона рублей в год.