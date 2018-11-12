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Экономика

Комитет ГД подготовил ко второму чтению проект бюджета на 2019-2021 годы

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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкГерб на здании Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фотоГерб на здании Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Комитет Госдумы по бюджету и налогам завершил рассмотрение поправок к проекту федерального бюджета на 2019-2021 годы и предложил нижней палате парламента принять его во втором чтении. На рассмотрение Думы документ будет вынесен 14 ноября.

Заседание Государственной Думы РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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При подготовке проекта бюджета ко второму чтению комитетом были распределены по национальным проектам средства на 2019 год в 425,7 миллиарда рублей, 2020 год — 437,1 миллиарда рублей, 2021 год — 687,8 миллиарда рублей. Бюджетный комитет также поддержал поправки, связанные с выделением средств ряду юрлиц. Так, на докапитализацию Россельхозбанка выделяется 15 миллиардов рублей в 2019 году, 10 миллиардов — в 2020 году. Компания "Русгидро" будет вправе по решению правительства РФ использовать в 2019 году на строительство ТЭЦ в Советской Гавани ранее неиспользованные средства в 899 миллионов рублей.

Первый заместитель министра финансов РФ Леонид Горнин. Архивное фото
© Фото : Министерство финансов Российской Федерации
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Леонид Горнин: доходы регионов в 2019 году будут расти скромнее, чем в этом
Внешэкономбанку на реализацию приоритетных проектов на Дальнем Востоке в 2019 году выделяется около 9,6 миллиарда рублей, в 2020 году — около 2,1 миллиарда. ВЭБ, "Корпорация МСП" и Российский экспортный центр в 2019-2021 годах смогут получить в общей сложности 1 миллиард рублей в рамках механизма утвержденного капитала, при котором деньги предоставляются по мере возникновения потребности в инвестиционных ресурсах. В 2019 году в ВЭБ будет внесен имущественный взнос РФ в размере 18 миллионов рублей в целях возмещения расходов в связи с предоставлением кредитов и займов в рамках реализации механизма "фабрики" проектного финансирования.

Денежные купюры и монеты России. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным резидентам территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток на реализацию инвестпроектов в ДФО, выделяется в 2019 году 500 миллионов рублей, в 2020 году — 595 миллионов, в 2021 году — 1 миллиард рублей.

Бюджетный комитет также поддержал поправку о выделении в 2019 году дополнительно 200 миллионов рублей общественным организациям инвалидов. Это будет поддержка организациям, которые многие годы оказывают помощь людям с ограниченными возможностями, пояснил журналистам один из авторов поправки, председатель Госдумы Вячеслав Володин.

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© Depositphotos / valphoto
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Помимо этого, комитет поддержал поправки о выделении РАНХиГС в 2019-2021 годах по 186,97 миллиона рублей в год, Институту мировых цивилизаций в 2019 году — 70 миллионов рублей, Фонду сохранения, изучения родных языков народов России в 2019 году — 88 миллионов рублей, в 2020 году — 96 миллионов, в 2021 году — 98 миллионов. На ремонтно-реставрационные работы Ленинского мемориала в городе Ульяновск будет выделено 1,74 миллиарда рублей в 2019 году, 420 миллионов рублей в 2020 году, на строительство инженерных сетей Новодевичьего монастыря увеличиваются в 2019-2020 годах по 10,8 миллиона рублей в год.

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