Тюменская область договорилась о сотрудничестве с регионами Казахстана

ТЮМЕНЬ, 12 ноя — РИА Новости. Соглашения о сотрудничестве между Тюменской областью, Павлодарской и Северо-Казахстанской областями Республики Казахстан подписал глава региона Александр Моор на XV Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который завершился в Петропавловске, сообщили в пресс-службе губернатора.

"Павлодарская область проявляет серьезный интерес к участию в поставках продукции для работающих на территории большой Тюменской области нефтегазовых компаний. "Нам, в свою очередь, интересен накопленный нашими павлодарскими партнерами опыт привлечения инвестиций в сельское хозяйство", — привел собеседник агентства слова Моора.

Он напомнил, что Северо-Казахстанская область — давний партнер Тюменской области. Регионы планируют расширить взаимодействие в медицине, высшем образовании, внедрении информационных технологий.

"В Казахстане активно реализуется программа цифровизации, и есть очень интересные наработки. Одно из важнейших направлений сотрудничества — развитие туризма. Тюменской области есть, что предложить зарубежным гостям — от познавательных туристических маршрутов и экскурсий до рыбалки, охоты, санаторно-курортного и медицинского туризма", — сказал Моор.

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