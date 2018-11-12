Алтайский край начал поставлять гранулированный свекличный жом в Финляндию

БАРНАУЛ, 12 ноя — РИА Новости. "Черемновский сахарный завод" начал экспортировать гранулированный свекличный жом из Алтайского края в Финляндию. Общий объем поставок составит 10 тысяч тонн, сообщает пресс-служба регионального управления по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям.

В настоящее время завод экспортирует жом в Казахстан, Англию, Морокко и страны Балтии, отмечают в управлении.

"Черемновский сахарный завод" — единственный за Уралом переработчик сладкого корня. Предприятие перерабатывает до 5,5 тысяч тонн сахарной свеклы в сутки. За сезон 2017-2018 гг. завод произвел 133 тысяч тонн сахара-песка.

К 2024 году Алтайский край намерен увеличить экспорт сельскохозяйственного сырья и продовольствия в 2,5 раза — с 200 миллионов долларов до 400 миллионов долларов. Для этого производителям будут оказывать господдержку из федерального и регионального бюджетов, сообщает региональное управление.

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