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Экономика

Минтруд предложил не учитывать детские пособия при расчете дохода семьи

(обновлено: 17:20 12.11.2018)
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкЖенщина гуляет с детьми. Архивное фотоЖенщина гуляет с детьми. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Минтруд РФ предлагает с 1 января не учитывать государственные пособия россиянам, имеющим детей, при расчете среднедушевого дохода семьи, соответствующий проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Женщина с коляской. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Соответствующие расчеты используются при определении права семьи на различные выплаты и льготы.

"При расчете среднедушевого дохода семьи не учитываются суммы государственных пособий, назначаемых гражданам, имеющим детей, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей", а также ежемесячных выплат, осуществляемых в соответствии с настоящим Федеральным законом", — говорится в проекте федерального закона.

В настоящее время при расчете среднедушевого дохода семьи для назначения ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого и (или) второго ребенка учитываются в том числе аналогичные выплаты, полученные гражданином в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) законодательством субъекта Российской Федерации, пояснили в министерстве.

Ребенок с фигуркой семьи в руках. Архивное фото
© Depositphotos / belchonock
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В связи с многочисленными обращениями граждан Минтруд предлагает изменить этот порядок: исключить из перечня доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи для назначения данных выплат пособия, предоставляемые в соответствии с законом "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей".

В ведомстве уточнили, что речь идет о пособии по беременности и родам; единовременном пособии женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности; единовременном пособии при рождении ребенка; ежемесячном пособии по уходу за ребенком; пособии на ребенка; единовременном пособии при передаче ребенка на воспитание в семью; единовременном пособии беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву; ежемесячном пособии на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву.

Также с целью наиболее объективного учета доходов семей законопроектом предлагается исключить из перечня учитываемых доходов сами ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка при повторном назначении ежемесячных выплат (через 12 месяцев).

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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"Благодаря такому подходу родители, имеющие средний уровень доходов до рождения ребенка, получат поддержку со стороны государства", — отметили в ведомстве.

"Принятие законопроекта окажет влияние на демографическое поведение, предотвратив откладывание родителями решения о рождении ребенка на более поздний период", — рассчитывают в Минтруде.

Ожидается, что данные поправки вступят в силу с 1 января 2019 года.

С этого года российские семьи с невысокими доходами имеют право на получение ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого и второго ребенка после 1 января 2018 года.

Государственный сертификат на материнский капитал
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Пособия назначаются семьям, размер среднедушевого дохода которых не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в субъекте Российской Федерации за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением ежемесячной выплаты.

Размер выплат равен размеру регионального прожиточного минимума ребенка, установленного за второй квартал года, предшествующего году подачи заявления на получение выплаты. Пособие выплачивается до достижения ребенка возраста 1,5 лет.

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